Si spara nel centro di Acerra, nei pressi di piazza Castello, tra via Annunziata e via Sammarco, due i feriti, entrambi non in pericolo di vita. Erano all’incirca le 12,00 quando sono stati esplosi diversi i colpi, un uomo di colore colpito ad una gamba e un operaio, impegnato nei lavori in via Sammarco, colpito di striscio da un colpo di rimbalzo.

Entrambi portati d’urgenza al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori sempre ad Acerra, dove la persona di colore sarebbe stata portata subito in sala operatoria.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti del commissariato locale, ma anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Gli uomini della Polizia stanno ancora raccogliendo prove e stanno provando a ricostruire l’accaduto. Notizie ancora frammentarie: si parla di colpi di pistola, ma anche di fucile caricato a pallettoni. L’obiettivo dell’agguato sarebbe stato l’extracomunitario. All’origine della sparatoria un violento litigio tra extracomunitari, cosa non nuova ad Acerra, nel corso del quale uno dei due sarebbe passato alle vie di fatto con un arma da fuoco, non ancora chiaro se portasse già l’arma con se o se sia rientrato nell’abitazione per armarsi e compiere l’atto criminale. Ma non si esclude l’agguato di matrice camorristica.

Fortunatamente la zona in cui è avvenuta la sparatoria, pur essendo centrale, era praticamente deserta dato i divieti per limitare il contagio da Coronavirus. Nonostante le limitazioni però diverse persone sono scese in strada impegnando le forze dell’ordine anche ad evitare che si creassero assembramenti di curiosi.