Il campione svedese, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, oggi nuovamente attaccante dell’AC Milan, interviene in questa occasione di emergenza coronavirus, nazionale e globale.

Zlatan rende chiaro a tutto il mondo calcistico e sportivo internazionale chi sono i veri “super eroi” di questa triste storia, e come egli stesso dice: “sono quelli con la maschera”.

Ibrahimovic da tutti i suoi canali ufficiali sostiene che “Mind The Gum” é pronta a dare sostegno concreto “per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari) donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online”.

Continua poi dicendo (da facebook): “Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera“.

Segue post ufficiale di Zlatan Ibrahimovic

“Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online.

Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera.

https://www.mindthegum.com/en/mtg-humanitas/

