È ufficiale: Euro 2020 diventa Euro 2021. La UEFA ha deciso di rinviare a giugno 2021 gli Europei, finora in programma dal 12 giugno al 12 luglio di quest’anno. Una decisione che appariva inevitabile, con lo stop quasi totale dello sport e del calcio in particolare in tutta Europa.

La scelta della UEFA si aggancia quindi alla sospensione dei campionati di calcio. Con lo spostamento degli Europei, si dà la possibilità alle singole federazioni nazionali di organizzare e programmare la conclusione dei propri tornei durante quest’estate.

La Serie A ha fermato le partite fino al 3 aprile. Le giornate saltate sono al momento due, a cui vanno aggiunte le quattro gare non giocate del venticinquesimo turno. Ma è altamente probabile che non si riprenda nel primo weekend di aprile: la sensazione è che il contagio non avrà nelle prossime due settimane un calo così significato da poter permettere la disputa dei match. Indiscrezioni riferiscono di una ripresa ad inizio maggio. Se così fosse si arriverà verosimilmente alla conclusione del campionato tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

C’è da vedere anche quando si ripartirà con la Champions League e l’Europa League. Le finali delle due coppe europee sono state fissate per il 24 e il 27 giugno. Il loro calendario condizionerà inevitabilmente anche quello dei campionati casalinghi. La speranza è che non si precipitino i tempi, facendo ripartire tutto troppo presto soltanto per il dio denaro e mettendo nuovamente a rischio la salute di tanti professionisti.

