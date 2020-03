Coronavirus, ancora 68 contagiati. Salgono a 554 i pazienti positivi

La situazione dei contagi del 17 marzo a tutt’ora fa registrare un brusco aumento dei contagi portando il numero complessivo a 554 pazienti contagiati.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di martedì 17 sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 144 tamponi di cui 42 positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 82 tamponi di cui 10 risultati positivi, presso l’ospedale Moscati di Avellino 40 tamponi di cui 11 positivi, presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna di Caserta 35 tamponi di cui 5 positivi.

Come sempre, per tutti i casi positivi riscontrati in quest’ultima giornata, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In totale sono 94 su 426 i positivi di oggi, 68 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera, più i 26 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno.

Nel frattempo salgono a 17 i decessi in Campania con la morte della 71enne di Pompei già ricoverata al Cotugno da qualche giorno.