In mattinata altre tre persone sono state trovate positive al Coronavirus in città, portando così a cinque il totale dei contagiati a San Giorgio.

Due dei tre nuovi casi sono recentemente tornati da altre regioni e si trovano, attualmente, ricoverati in ospedale.

Nell’emergenza spunta anche però una possibile buona notizia: dovrebbero arrivare in queste ore i risultati del nuovo tampone a cui è stato sottoposto ieri il 55enne ristoratore, residente in via Cappiello, che ha invece terminato il periodo di quarantena senza ulteriori complicazioni. In caso di esito negativo al test, l’uomo sarebbe il primo guarito.

Francesco De Sio