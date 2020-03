Per la prima volta tutte le radio italiane trasmetteranno insieme l’Inno dei Mameli e tre canzoni del patrimonio musicale del Bel paese.

Ebbene sì, i flashmob degli ultimi giorni hanno funzionato. In seguito all’emergenza coronavirus e al Dpcm del premier Conte #iorestoacasa, gli italiani ci sono restati e ci restano nelle loro dimore, ma affacciati alla finestra e ai balconi per cantare. Si scambiano un abbraccio virtuale, sono vicini ma distanti. Cosa li unisce? La musica! Nei giorni precedenti hanno cantato sulle note di “Fai rumore” di Diodato, vincitore di Sanremo 2020 e di “Abbracciame” di Andrea Sannino.

Stavolta sembrano unite, per la prima volta, anche tutte le radio italiane, dalle emittenti locali a quelle nazionali, dalle piattaforme fm e dab a quelle in tv, in un flashmob chiamato “La radio per l’Italia”. Venerdì 20 marzo alle 11:00 intoneranno tutte l’Inno di Mameli e tre brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. L’evento sarà disponibile anche in streaming sui propri smartphone e sulle app dei vari canali radiofonici.

Tutti gli italiani sono sollecitati a prendere parte al progetto, sintonizzandosi sulla propria stazione preferita, alzando il volume e condividendo la propria speranza e la propria positività fuori il balcone o fuori la finestra. Si sventolerà la bandiera tricolore e si riscoprirà a suon di musica di essere italiani e di essere uniti, seppure obbligatoriamente divisi. All’iniziativa parteciperanno le emittenti radiofoniche nazionali: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Ma anche le emittenti locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.

Già altri volti noti del mondo della musica italiana come Jovanotti hanno offerto il proprio contributo da casa, intrattenendo i fan. Rapper come Clementino, meglio conosciuto come la Iena White, e come Emis Killa hanno fatto compagnia a colpi di freestyle. Tommaso Paradiso ha cantato tramite diretta Instagram il suo singolo “Non avere paura”, incoraggiando tutti gli italiani a reagire.