Tre persone residenti a Sorrento sono risultate positive al tampone per il coronavirus Covid-19.

Per due pazienti è stato disposto l’obbligo dell’isolamento a casa poiché le loro condizioni non sono critiche e non destano particolari preoccupazioni. Non avendo difficoltà respiratorie non necessitano del ricovero in ospedale. Per il terzo ricoverato all’ospedale di Sorrento si è reso necessario il trasferimento al nosocomio di Boscotrecase, centro di riferimento per il coronavirus.

Al momento si stanno ricostruendo i contatti avuti dalle tre persone negli ultimi 14 giorni in modo da riuscire ad isolare tutte le persone a rischio contagio.

“Le raccomandazioni dei giorni scorsi diventano ora un imperativo: restate e casa – dichiara il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Bisogna evitare ogni possibile fonte di contagio, per scongiurare il pericolo che singoli casi sotto controllo possano diventare un focolaio di trasmissione della malattia. C’è bisogno della collaborazione di tutti”.