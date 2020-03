A risultare positivo al nuovo coronavirus dopo aver effettuato il tampone, un 52enne ricoverato da alcuni giorni con sintomi influenzali presso il centro di riferimento per il Covid 19, l’ospedale S.Anna e SS.Maria della neve di Boscotrecase. Il test inviato all’ospedale Cotugno era ritornato con esito positivo, l’uomo sarebbe residente in via Caravelli, nella zona a pochi passi dal tribunale. L’uomo era rientrato da Milano qualche giorno prima per un lutto familiare. In tutta l’area di Torre Nord ora si sta indagando per verificare l’eventuale presenza di ulteriori positività dato che certamente alcuni familiari avevano avuto contatti con il 52enne.

Si tratta, quindi, del secondo caso di contagio a Torre Annunziata, dopo quello che era stato identificato come un 82enne, in effetti un 75enne risultato positivo nella giornata di lunedì 16 marzo.

Le condizioni dell’uomo sono stabili. In un comunicato il primo cittadino torrese, Vincenzo Ascione augura al secondo paziente torrese e alla sua famiglia una pronta guarigione e il totale sostegno dell’Amministrazione Comunale. “Voglio ribadire – ha concluso il primo cittadino – a tutti i cittadini che solo restando a casa possiamo limitare la diffusione del virus fino a sconfiggerlo».

Per quel che riguarda l’uomo di 75 anni, le sue condizioni sono in miglioramento e si spera che presto possa essere dimesso.

Nel frattempo all’ospedale di Boscotrecase sono arrivati i risultati di altri 5 tamponi tutti negativi.