Ieri Piero Angela, il noto divulgatore scientifico e giornalista, ha partecipato alla trasmissione di Rai radio 1, Un Giorno da Pecora, ed ha espresso alcuni concetti, oltre ad un appello importanate per tutti gli anziani.

“Gli italiani sono indisciplinati per natura, la trasgressione è quasi un piacere. Poi certamente tutti hanno le loro piccole e grandi esigenze”, così Angela a proposito degli italiani che in questo periodo di emergenza coronavirus non rispettano le ordinanze delle regioni ed i DPCM del Governo.

In un periodo in cui sentiamo usare sempre più spesso parole riconducibili ad uno stato di “guerra”, il giornalista (oggi 91 anni) ha così precisato: “E’ completamente diverso. Io la guerra l’ho vissuta, quando è finita avevo 17 anni. Ho assistito a tantissimi bombardamenti sulla popolazione civile.

Non si mangiava, ho fatto una fame terribile, si viveva da sfollati fuori dalla città”.