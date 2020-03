Il Giappone, paese più vecchio del mondo, che segna meno di 900.000 bambini nati nel 2019 (picco più basso dal 1899), per il momento batte e abbatte il Coronavirus con il farmaco AVIGAN, già a disposizione della Cina.

Per il Giappone “salvare” la popolazione residente é di fondamentale importanza, infatti con una natalità calata di circa il 5.9% (54.000 i nati in meno rispetto all’anno precedente), il 2019 con 864.000 bambini, è stato l’anno peggiore dal 1975.

L’utilizzo di Avigan in Giappone

Nel luglio 2016 si dà il via allo studio clinico sul farmaco antinfluenzale AVIGAN, noto anche come Favipiravir, un antivirale attivo contro molti virus con RNA.

L’obiettivo?

Vedere l’efficacia del farmaco nella cura della malattia infettiva trasmessa dalle zecche, che ha un tasso di mortalità relativamente alto e nessun trattamento efficace.

Nel febbraio 2020 il Giappone prende in considerazione l’utilizzo di AVIGAN per la cura dei pazienti affetti dal nuovo Coronavirus.

Sempre a febbraio, il Ministro della sanità, del lavoro e del welfare Katsunobu Kato, ha sostenuto: “Faremo tutto il possibile”, ricordando l’attuale non esistenza di un trattamento stabilito per COVID-19.

Kato ha aggiunto inoltre: “Abbiamo sentito dall’estero che alcuni (farmaci) tra quelli che sono stati usati contro l’influenza possono essere utili” e che il suo ministero avrebbe controllato l’efficacia dei farmaci antinfluenzali nella lotta contro la malattia e, se necessario, avrebbe consentito a molte istituzioni mediche di somministrarli ai pazienti.

La ricerca clinica su nuovi pazienti, malati a causa del nuovo Coronavirus/Sars-Cov-2, é cominciata in Giappone a marzo. Ricerca fatta però su pazienti con sintomi lievi o moderati.

Va detto che anche il farmaco per il trattamento dell’Hiv KALETRA (Lopinavir/ritonavir) è in fase di test, é stato infatti somministrato a 54 pazienti, con l’obiettivo di prevenire la moltiplicazione del virus nei corpi degli stessi.

Una fonte del Ministero del Lavoro e della previdenza giapponese ha sottolineato però: “Abbiamo somministrato Avigan a 70 a 80 persone, ma non sembra funzionare così bene quando il virus si è già moltiplicato. Lo stesso vale per Kaletra”.

L’utilizzo di AVIGAN in Cina

A febbraio AVIGAN viene studiato in Cina per il trattamento sperimentale del COVID-19. Mentre a metà marzo i ricercatori cinesi ne affermano l’efficacia per il trattamento dei pazienti con infezione da nuovo Coronavirus.

Il farmaco infatti é risultato efficace negli studi clinici di due organizzazioni mediche nel paese, e aveva funzionato senza avere effetti collaterali, per i sintomi correlati al coronavirus, inclusa la polmonite.

Lo studio condotto nelle città di Wuhan e Shenzhen, ha coinvolto rispettivamente 240 e 80 pazienti: Avigan, ha infatti portato miglioramenti delle condizioni polmonari, riscontrabili in circa il 91% dei pazienti.

Va detto anche che lo studio sugli 80 pazienti, confrontato con KELETRA (lopinavir/ritonavir) ha rilevato una riduzione significativa del tempo legato all’azione virale a 4 giorni, rispetto a 11 per il gruppo di controllo, e che il 91,43% dei pazienti era migliorato, con pochi effetti collaterali, come riscontrato dalle scansioni in TC (tomografia computerizzata).

Ora il farmaco, sviluppato dalla Toyama Chemical Co. (gruppo Fujifilm), verrà prodotto in Cina con licenza giapponese.

Zhang Xinmin, direttore del Centro nazionale cinese per lo sviluppo della biotecnologia ha dichiarato che il farmaco in questione ha “un livello elevato di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento”.

Altre informazioni sull’utilizzo di AVIGAN

Anno 2014, il Giappone approva AVIGAN (Favipiravir) per il trattamento dei ceppi virali che non rispondono agli attuali antivirali.

Si sperava che Avigan diventasse un nuovo farmaco antinfluenzale in grado di sostituire Tamiflu.

Ma gli esperimenti sugli animali hanno mostrato potenziali effetti di uno sviluppo anormale di alcuni organi del feto durante la gravidanza, quindi l’approvazione della produzione da parte del Ministero della salute, del lavoro e del benessere è stata ritardata, tanto è vero che le condizioni di produzione sono limitate solo in caso di emergenza.

Anno 2015, in USA, la Food and Drug Administration completa uno studio clinico di fase III per studiare la sicurezza e l’efficacia di AVIGAN (Favipiravir) nel trattamento dell’influenza.

Anno 2020, in Cina il farmaco è stato approvato con il nome di Favilavir per l’uso negli studi clinici per il trattamento della polmonite da coronavirus 2019

