Coronavirus, Castellammare: secondo caso confermato. È un medico

Brutte notizie per il comune di Castellammare di Stabia. Secondo caso accertato di coronavirus (Covid-19). Il paziente, un medico 61enne, è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto alcuni giorni fa. La decisione a seguito dei sintomi febbrili importanti e dei problemi respiratori che accusava già da qualche giorno. Attualmente è in fase di trasferimento dall’ospedale di Sorrento, dove era ricoverato, al centro di riferimento per il Covid 19, l’ospedale di Boscotrecase. Il suo nucleo familiare è in isolamento domiciliare.

“Ho sentito telefonicamente il nostro concittadino – ha dichiarato il sindaco stabiese, Gaetano Cimmino – per sincerarmi sulle sue condizioni. E a lui, a nome di tutta la città, ho rivolto l’augurio di guarire presto e di vincere questa battaglia”.

Buone notizie invece per la prima stabiese contagiata da coronavirus. La paziente, insegnante a Torre del Greco, dopo essere stata trasferita presso l’ospedale Cotugno di Napoli, ha reagito bene alla terapia sperimentale con antivirali. I suoi familiari sono risultati negativi al tampone.

Così si conclude un’altra giornata nera per la cittadinanza stabiese. Urge arrestare la diffusione del contagio, pertanto il sindaco Cimmino è categorico: “Per uscire di casa a fare la spesa, per andare in farmacia, per l’accudimento degli animali d’affezione non bisogna allontanarsi a piedi dal proprio domicilio per più di 500 metri. Restare fuori soltanto per il tempo strettamente necessario”. Poi il sincaco specifica: “Fanno eccezione le persone costrette a muoversi in macchina o in moto per recarsi alle grandi catene di distribuzione di beni di prima necessità, purché siano muniti di apposita autocertificazione che attesti dettagliatamente l’esigenza primaria alla base dello spostamento”.

Emanuela Francini