Il bollettino delle vittime causate dal virus Covid-19 si aggiorna di ora in ora.

Altre due vittime, purtroppo, nelle ultimissime ore. Un decesso a Portici dove per un infarto, sopraggiunto a seguito di una crisi respiratoria, una donna, una 69enne, risultata positiva al coronavirus e ricoverata nei giorni scorsi al Loreto Mare di Napoli. La cittadina di Portici non soffriva di altre patologie.

Una seconda vittima anche per Castellammare di Stabia. Si tratta si tratta di un 69enne deceduto proprio presso l’ospedale San Leonardo.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud, diretto dalla dottoressa Adele Carotenuto, ha comunicato un quadro dettagliato in merito alla situazione della diffusione del contagio del coronavirus (Covid-19) a Castellammare di Stabia confermando i due decessi stabiesi.

Salgono a 37 le vittime del coronavirus in Campania.

Drammatica la situazione negli ospedali. I sanitari di Boscotrecase lanciano l’allarme sulla mancanza di strumenti e farmaci. In particolare lamentano come dell’antivirale Remdesevir, ordinato da diversi giorni non arriva. Gli interrogativi si moltiplicano i medici si chiedono se in Campania sia già utilizzato, o se ci sia altro antiretrovirale in uso.