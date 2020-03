Un martedì nero per il comune di Castellammare di Stabia. Una fiumana di notizie che attesta l’espansione della pandemia da coronavirus (Covid-19) nella città delle acque. Dopo la donna di 58 anni annunciata stamattina, un altro cittadino stabiese positivo al tampone. Lo conferma in serata la Protezione Civile della Regione Campania.

Il paziente è un 68enne che è ricoverato all’ospedale San Leonardo dallo scorso 21 marzo e che si era sottoposto al tampone, il cui esito nel tardo pomeriggio odierno è risultato positivo al Covid-19. È molto probabile, nel caso in questione, una correlazione con altri due pazienti positivi al coronavirus in città. Il suo nucleo familiare, intanto, da diversi giorni è in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.









Aggiornato il resoconto dei pazienti contagiati dal coronavirus a Castellammare di Stabia. Sono 9 i cittadini infettati: 6 tuttora positivi, 2 deceduti e una guarita grazie alle cure sperimentali a base di anti virale. Al momento in isolamento ci sono 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone.

La polizia municipale, nel frattempo, ha effettuato 186 controlli sul territorio di Castellammare e ha denunciato 2 persone che circolavano senza valida motivazione. Per entrambe scatta la quarantena obbligatoria in casa per 14 giorni con sanzione annessa.

Emanuela Francini