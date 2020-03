“Stiamo vivendo una fase delicata, ma sapremo uscirne tutti insieme”. Così il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino alla notizia arrivata stamattina dalla Protezione Civile della Regione Campania. Un’altra stabiese ha dimostrato risultanza positiva al tampone per il coronavirus (Covid-19). La paziente è una 58enne che presentava già precedentemente sintomi febbrili e problemi respiratori. Attualmente si trova in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva, insieme al suo nucleo familiare.

Sale a 8, in totale, il numero di persone contagiate dal Covid-19 a Castellammare di Stabia: 5 sono tuttora positivi, 2 sono deceduti, una è guarita. In isolamento, intanto, ci sono 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone, che hanno avuto di recente contatti con persone positive al coronavirus o con casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

“Restiamo in casa, evitiamo contatti sociali. Questo è l’unico modo per fermare la diffusione del contagio. Continuiamo a collaborare, con maturità e senso di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e tutti i cittadini. Insieme ce la faremo”, commenta Cimmino. Ma non è l’unico a rinnovare l’invito: stamattina l’amministrazione comunale e i consiglieri tutti hanno esortato la cittadinanza, tramite un video su Facebook, a mantenere l’ordine.

È possibile spostarsi da casa soltanto per comprovati motivi di salute o di necessità, muniti di autocertificazione da esibire in caso di richiesta della polizia municipale e di tutte le forze dell’ordine. Di quest’ultima è cambiato nuovamente il modello. Si dovrà specificare dettagliatamente che lo spostamento è motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Infine, in attesa di miglioramenti, il sindaco Cimmino esprime la sua vicinanza ai concittadini che lottano contro il virus: “A tutti i pazienti che stanno combattendo la loro battaglia col virus auguro di guarire in fretta e di vincere presto questa sfida”.

Emanuela Francini