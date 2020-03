Coronavirus, Castellammare: arriva il carrello della solidarietà

“Un gesto d’amore per le fasce deboli, che non hanno la possibilità di acquistare beni di prima necessità in questa fase di emergenza”, queste le parole del sindaco stabiese Gaetano Cimmino in merito al “carrello della solidarietà”.

Si tratta di un’iniziativa in cui, presso i supermercati che vi aderiscono, sarà possibile acquistare prodotti a lunga conservazione per poi lasciarli nei carrelli all’uscita. I volontari li andranno a prelevare distribuendoli a domicio alle persone più indigenti. Un servizio messo a disposizione dai servizi sociali del Comune di Castellammare di Stabia, con l’ausilio delle associazioni e delle cooperative che stanno fornendo un contributo essenziale per le consegne a domicilio e le richieste di chi in questi giorni difficili su ogni versante umano ed economico, necessita di un aiuto concreto e di solidarietà.

Per informazioni sarà possibile contattare il numero 0813900352, attivo dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 14.00, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15.00 e le ore 17.30.

Emanuela Francini