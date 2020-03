Il Movimento Neoborbonico parla attraverso il suo sito web e la pagina facebook ufficiale (oltre 39.000 follower), con un messaggio, datato il 21 marzo, del suo fondatore Prof. Gennaro De Crescenzo.

Il prof. De Crescenzo, che come dice lui stesso alla fine della lettera indirizzata alla giornalista Palombelli, “da 30 anni mi sveglio alle 6 per andare a fare il mio dovere di insegnante a Scampia”, é autore inoltre di numerosi libri sulla storia del Sud Italia.

Come ad esempio “Noi, i Neoborbonici“, dove smonta luoghi comuni e leggende sul sud Italia.

Il fondatore dell’associazione culturale Movimento Neoborbonico è inoltre autore di libri documentati sulla industria meridionale, sulla Questione meridionale e su altri temi fondamentali per la conservazione della storia e la cultura di quello che era il Regno delle Due Sicilia.

Come descrive egli stesso all’interno de “Il libro dei Primati del Regno delle Due Sicilie“: “Forse il mio libro più “faticoso, forse il mio libro più bello… Economia e finanze, industrie e commercio, opere pubbliche, arte, scienze e welfare…”.

Segue la lettera del Movimento Neoborbonico

LETTERA APERTA (E SUBITO CHIUSA) A BARBARA PALOMBELLI.

“Perché ci sono tanti morti al Nord e non al Sud? Forse perché al Nord ci sono persone più ligie che vanno tutte a lavorare?”.

Non è uno scherzo: lo ha detto davvero BARBARA PALOMBELLI nel suo programma Stasera Italia (Rete4, 20/3/20).

Ci siamo stancati e nauseati di questa roba più che mai in questi giorni in cui ogni tanto qualcuno ci ricorda che dovremmo essere un paese unito e anche con quelli che dicono che magari siamo permalosi e dobbiamo ignorarli.

La nostra è una re-azione, la loro una azione (lamentatevi con loro e non con noi, a meno che non siate d’accordo con loro e non avete il coraggio di dirlo).

Purtroppo, però, non possiamo permetterci di stancarci e di nausearci e abbiamo il diritto e il dovere di denunciare queste cose.

Noi non vogliamo entrare nel merito delle cause di questa tragedia, sulle prime responsabilità di ospedali, medici e governanti lombardi che minimizzarono, sulla gente che affolla ancora i mercatini e parchi di quelle zone e su provvedimenti inefficaci o inapplicati.

Non è affatto il momento per queste polemiche e noi abbiamo la correttezza e la sensibilità di evitarle queste polemiche.

La paladina della lotta contro il razzismo è una “razzista” antimeridionale?

Se pensa e dice a milioni di persone che al Sud i contagi sono di meno forse perché al Sud non facciamo nulla dalla mattina alla sera e non siamo “ligi” (tra l’altro, idiozia nella idiozia, senza considerare che se la media delle vittime è di 80 anni a 80 anni non si va a lavorare) ci dica cosa volesse dire con quella frase perché migliaia di persone non hanno dubbi.

Non ce ne frega nulla di scuse o rettifiche o “avete capito male” o “mi stanno offendendo”: abbiamo tutto il diritto di arrabbiarci. Tutto qui. Saluti non cordiali.

Prof. Gennaro De Crescenzo (da 30 anni mi sveglio alle 6 per andare a fare il mio dovere di insegnante a Scampia e incontro un numero cospicuo di persone “ligie” come me).

Andrea Ippolito