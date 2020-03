Nello stare lontani si può comunque essere vicini; la quarantena aiuta a riflettere sull’importanza delle relazioni umane e su come l’isolamento rappresenti un ostacolo difficile da affrontare per ognuno, ancora di più per chi l’ha vissuto sulla propria pelle.

Il Presidente internazionale di Special Olympics, Tim Shriver, ha parlato nella giornata odierna ai membri dei programmi nazionali di 193 paesi nel mondo, inviando messaggi di sostegno ed incoraggiamento agli oltre 5 milioni di Atleti che attraverso lo sport da quell’isolamento erano usciti trovando una nuova ragione di vita.









Un’azione comune che mette in evidenza l’importanza di mantenere oggi una distanza fisica ma non anche emotiva e sociale, tutti i programmi si sono attivati, quello italiano guidato dal Presidente Angelo Moratti i primis, promuovendo programmi di allenamento, forniti dai tecnici nazionali, e consigli sulla salute da esperti in materia.

C’è la volontà in tutto il movimento di mantenere, soprattutto in un momento delicato come questo, alta l’attenzione verso le tematiche legate all’inclusione sociale per ripartire, quanto prima, con nuove forze e nuove consapevolezze.