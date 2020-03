Danze Italia/Asi Danza donano un ventilatore per la terapia intensiva e sub intensiva all’ospedale di Scafati, centro Covid-19.

ASI, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Settore Danza/Danze Italia, si mostrano vicino a chi oggi é in difficoltà ed in situazione di estrema criticità.

Come ci ha comunicato il Presidente Danze Italia e Responsabile nazionale del Settore danze artistiche e moderne di ASI, Danilo Ravnic: “il ventilatore dovrebbe arrivare la settimana prossima”.

Un’azione certamente importante e degna di nota, anche perché può essere utile per sensibilizzare la popolazione, affinché ognuno continui a fare la sua parte: chi con donazioni materiali ed azioni pratiche, chi semplicemente restando a casa.

Le dichiarazioni di Danilo Ravnic

“Ognuno sta facendo la sua parte per fronteggiare questa emergenza nazionale. Noi di ASI danza ci siamo mossi con questa donazione appena abbiamo potuto, anche perché di primaria importanza per la sopravvivenza dei malati Covid che giungono in pronto soccorso.

Siamo però fermamente convinti che la parte fondamentale, per limitare il più possibile il contagio, la devono fare tutti i cittadini, attenendosi scrupolosamente ai DPCM del Governo Italiano, alle Ordinanze regionali e comunali.

Quello che voglio dire a tutti é di fare nel nostro piccolo e per quello che possiamo, la nostra parte, non solo per limitare ed arginare il contagio, ma anche per un ritorno più veloce alla vita ed al lavoro di tutti i giorni”.

Andrea Ippolito