Gragnano: G-hub raccoglie fondi per l’emergenza e lancia il messaggio: “Aiutiamoci”

Aiutiamoci con la “spesa solidale”, è il titolo che l’associazione G-HuB ha utilizzato per lanciare un crowdfunding sulla piattaforma gofundme.com.

L’obbiettivo fissato a 2.000€ è stato superato in meno di un ora, i principi indissolubili dell’iniziativa: fare del bene e aiutare le persone più bisognose.

I fondi raccolti attraverso la piattaforma saranno destinati alle parrocchie dell’Unità Pastorale di Gragnano che con grande riservatezza individueranno chi, soprattutto in questo periodo, vive grandi difficoltà.

🛒𝗦𝗣𝗘𝗦𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗟𝗘🎯 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗨𝗡'𝗢𝗥𝗔Obiettivo per il progetto #Aiutiamoci con la 𝗦𝗽𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲raggiunto… Pubblicato da Gragnano Hub su Giovedì 26 marzo 2020

Dichiarazione di Edgardo Esposito, Presidente Ghub

“In un momento così particolare, con il nostro gruppo abbiamo deciso fare un piccolo gesto per la nostra comunità.

La nostra associazione non è nuova ad iniziative come questa, basti pensare alle nostre cene solidali.

Ci siamo riuniti con gli stessi obbiettivi di sempre, anche se in Smart working, ed abbiamo pensato che è possibile aiutare molte persone anche rimanendo a casa, anche perché con un piccolo gesto possiamo fare molto per i nostri concittadini più colpiti economicamente dal Covid-19″.







Dichiarazione di Nello d’Auria, fondatore Ghub

“Questo terribile periodo ha provocato gravi problematiche anche e soprattutto a chi non può lavorare e non ha altre entrate per sopravvivere.

Con tutte le difficoltà del caso, non ci siamo mai fermati nell’affrontare le varie problematiche che sono emerse giorno dopo giorno, scaturite da questa emergenza. Sia amministrativamente sia come associazione.









L’idea di una raccolta fondi che potesse coinvolgere l’intera comunità è un qualcosa a cui tenevo particolarmente e per cui ho insistito affinché si avviasse. Perché diventa in primis una raccolta fondi in termini di fiducia e condivisione e in questo periodo non è scontato.

Soltanto insieme possiamo uscire da questo triste momento. Il mio messaggio alla comunità è #Aiutiamoci