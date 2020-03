I modi un po’ rudi e categorici, le frasi ad effetto, la presa di posizione dura ed intransigente, del governatore della Campania sono stati molto apprezzati da Naomi Campbell, la modella inglese che ha postato sul suo profilo instagram, una parte di un video diventato in pochi giorni virale e pubblicato anche dal New York Times. La Campbell lo ha condiviso dalla pagina della giornalista Rula Jebreal che aveva commentato “Io amo gli italiani. Il loro spirito, la creatività, il coraggio, la passione e la compassione”.





Il video riporta l’appello e la reazione all’emergenza Covid-19 di alcuni sindaci italiani (tra i quali il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio De Caro e i sindaci di Messina e Reggio Calabria, Cateno De Luca e Giuseppe Falcomata), fra i quali spicca l’intervento di De Luca.

“Listen America Listen!”, l’invito della Venere nera. Un monito forse o un’esortazione per chi in America tenta di sminuire la gravità della situazione. E quale migliore esempio da sottoporre se non quello di un uomo che non si fa scrupolo a minacciare i suoi concittadini con parole dure e provvedimenti regionali più restrittivi di quelli nazionali, pur di salvaguardarne la salute, mettendo in campo ogni azione ed ogni arma in suo possesso per arginare quello che per la Campania potrebbe tramutarsi presto in una situazione esplosiva.







Non sarà dunque tollerata alcuna violazione al protocollo di contenimento e di emergenza attuato e non si avrà nessuna flessibilità per chi ha intenzione di trasgredirlo, neanche per quei giovani studenti che vorrebbero festeggiare il momento più bello del percorso di studi, la sospirata laurea. Ci sarà tempo. Questo non è il momento per lasciarsi andare, per abbassare la guardia. Questo il senso del messaggio del Governatore campano e degli altri sindaci italiani che invitano tutti a restare a casa e rispettare le ordinanze vigenti sul territorio.

Filippo Raiola