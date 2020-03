Come ogni anno nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, il pensiero corre a lei, Matilde Sorrentino, la mamma che con grande forza d’animo denunciò i molestatori del figlio e di altri bambini. Un gesto temerario il suo, dettato dal grande amore che prova ogni madre. Una madre che voleva solo difendere il proprio bambino e che si ritrovò a dover affrontare il baratro.







Sono trascorsi 16 anni, ma sempre vivo è il ricordo di una donna che conscia di ciò che stava facendo, volle fermare gli uomini che avevano abusato di creature indifese. Trovò la morte sull’uscio di casa in Via Melito, il 26 marzo 2004, ma da quel giorno vive negli occhi e nel cuore di chi non potrà mai dimenticare il suo coraggio.







“Porteremo sempre nel cuore Matilde – ha affermato il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione – La tenacia e il suo incredibile coraggio le sono, purtroppo, costati la vita, ma l’eredità che ha lasciato a tutti noi e il suo sacrificio non verranno mai dimenticati”.