Roger Federer, insieme alla moglie Mirka, donano alle famiglie più bisognose che a causa di questa emergenza coronavirus si trovano in difficoltà, come dice l’ex n.1 del mondo: “Il nostro contributo è solo un inizio. Insieme possiamo superare questa crisi!”

Il tennista ha annunciato da instagram, rilanciando poi anche su twitter, il sostegno materiale che sarà destinato alle famiglie svizzere, invitando anche altri a fare lo stesso: “Speriamo che altri possano unirsi per sostenere più famiglie bisognose”.

Roger aggiunge inoltre che lui e Mirka hanno “deciso personalmente di donare un milione di franchi svizzeri” e che “nessuno dovrebbe essere lasciato indietro”.

Le altre parole di Federer

“Dobbiamo aiutare le famiglie bisognose in modo rapido e non burocratico. Mirka e io abbiamo donato ad un fondo di assistenza d’emergenza, di recente costituzione, per famiglie in Svizzera.

Il fondo è gestito da “Winterhilfe”, un partner fidato della nostra fondazione, e con esperienza da decenni nel supportare le persone vulnerabili.

A partire da domani 26 marzo, il ‘Fondo per le famiglie bisognose’ sarà funzionale e pronto a fornire contributi come buoni per i servizi di ristorazione e di assistenza all’infanzia, dove necessario”.

