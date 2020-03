Unione Europea: il programma per raccogliere attrezzature mediche

Sul tavolo circa 50 milioni di euro per la terapia intensiva, i ventilatori, respiratori, i dispositivi di protezione personale (mascherine), necessari per curare i pazienti, proteggere gli operatori sanitari e contribuire a rallentare la diffusione del virus.

Gli Stati faranno un accordo per gli appalti congiunti non solo per il materiale DPI e della terapia intensiva, ma anche per l’acquisto di articoli necessari per i test sul coronavirus.

La Dichiarazione del presidente della commissione parlamentare

Così Pascal Canfin ha commentato la proposta della Commissione per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare: “La scorsa settimana, l’Europa ha preso diverse decisioni storiche per contrastare il COVID-19, compreso l’impatto sull’economia dell’UE.

Non lo diciamo abbastanza e non lo diciamo abbastanza forte. L’Europa sta facendo tutto il possibile per salvare vite umane.

Il meccanismo di protezione civile dell’UE ha già salvato i cittadini dell’Unione europea in passato, nel bel mezzo di terremoti, uragani, inondazioni e incendi boschivi.

Ora, per la prima volta, stiamo usando i fondi dell’Unione Europea per sostenere gli sforzi degli Stati membri per combattere il virus, assicurandoci di avere le attrezzature mediche e protettive di cui abbiamo bisogno. È la solidarietà dell’UE in azione.

La crisi attuale dimostra anche che è importante disporre di mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze del programma del meccanismo di protezione civile dell’UE dopo il 2020, come richiesto dal Parlamento“.

Andrea Ippolito