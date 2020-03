Boscoreale, intervento di sanificazione in via Gramsci

Prosegue incessante l’attività della protezione civile comunale, che in questi ultimi giorni ha effettuato numerosi interventi di sanificazione, da ultimo ieri pomeriggio in via Gramsci, dove si era svolto un intervento di soccorso dei sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia municipale, a una persona anziana poi trasportata in ospedale per accertamenti, e a seguire in via Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, via Vittorio Emanuele, via Amedeo e via Tenente Angelo Cirillo.

Numerose anche le consegne a domicilio di farmaci, alimenti e altri ausili necessari per persone con disabilità e non autosufficienti, o in quarantena.

A queste attività si è aggiunta quella della consegna di mascherine a 120 esercizi commerciali. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori interventi di sanificazione.