Castellammare, Adolfo Greco ha ottenuto gli arresti domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Castellammare il 70enne Adolfo Greco, imprenditore del latte, in carcere dal 5 dicembre 2018, a processo per due casi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e arrestato per la seconda volta a gennaio per aver aiutato due nipoti del boss Michele Zagaria a riappropriarsi del commercio del latte per conto dei Casalesi.

Su ennesima istanza degli avvocati Vincenzo Maiello, Ettore Stravino e Michele Riggi, il pm della Dda Giuseppe Cimmarotta ha dato parere favorevole. Decadono, dunque, le esigenze cautelari perché frattempo, per la vicenda Parmalat-Casalesi l’Antimafia ha chiesto il giudizio immediato.