Castellammare, Cimmino annuncia i contagiati salgono a 16

E’ di qualche minuto fa la comunicazione del sindaco di Castellammare di Stabia che ha annunciato il sedicesimo caso di contagio nella sua città.

“L’Asl ci ha comunicato che una donna di 93 anni è risultata positiva al coronavirus (Covid-19). L’anziana signora è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. A lei – aggiunge Cimmino – come a tutti i pazienti risultati positivi, va il mio augurio di vincere questa sfida e di riprendersi in fretta”.





Sale a 16, dunque, il numero dei contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia: 12 sono tuttora positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale in condizioni stabili, 3 sono deceduti, una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, infine, ci sono 137 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

“Continuiamo a remare insieme, restiamo a casa, tuteliamo la salute dei nostri cari e di tutti i cittadini. Ne usciremo presto e vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”, ha così concluso Gaetano Cimmino nella nota stampa.