Il coronavirus ci ha costretti in casa e più di tutti ha segregato in casa le fasce più deboli, in particolare gli anziani. E nonostante la situazione, già estremamente grave e pesante proprio per chi è già più stanco e ammalato, non si arrestano i tentativi di truffa, anche in questi giorni particolari.





In alcuni condomini di Napoli sono stati affissi degli avvisi in cui compare l’intestazione “Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni.

“Si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo”. Comunica la Polizia di Stato che ricorda di “non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine”.