ULSSA/CNAL: Il Sindacato è e deve essere delle Lavoratrici e dei Lavoratori

Segue comunicato ULSSA/CNAL:

U.L.S.S.A. / C.N.A.L. il Sindacato è e deve essere delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Occorre ed è necessario dare una svolta per un nuovo corso ad una riforma della rappresentanza sindacale, liberista e democratica.

La tutela collettiva e soprattutto il protagonismo dei lavoratori, è questa la linfa per riformare la rappresentanza sindacale.









Occorrono e sono necessarie nuove forme per rivitalizzare la rappresentanza sindacale, e soprattutto (ri)dare il protagonismo alle lavoratrici e ai lavoratori.

Viviamo giorni surreali in cui la distanza è la maggior forma di vicinanza nei confronti di se stessi, degli altri e di tutta la collettività.

Il presente e il futuro deve essere il principio fondamento nell’universalità dei diritti costituzionali riconosciuti e nel rispetto del valore dei beni comuni.

Chi vuole imporre certi monopoli non è, né per le equità dei diritti, né per la democrazia, né per la libertà, né per il rispetto.









Possiamo vincere, se ad agire siamo tutti insieme.

Lo stiamo imparando, serve l’impegno, la collaborazione, la partecipazione di tutti, nessuno escluso.

Perché il sindacato è, e deve essere delle lavoratrici e dei lavoratori.

U.L.S.S.A. / C.NA.L. Gigi Riccardi