L’ultimo atto del Campionato C Silver 2019/2020 del Cava Basket resterà la partita con il C.A.P. Nola, disputata, – lo scorso 4 marzo – alla palestra “Mauro e Gino Avella”, in un’atmosfera resa surreale dall’incombente minaccia del Coronavirus, il “nemico invisibile” che già, tragico e prepotente, si era manifestato in alcune regioni settentrionali della penisola.

Nella serata di giovedì 26 marzo, infatti, è arrivata la comunicazione della FIP relativa al provvedimento adottato dal Presidente Giovanni Petrucci che, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, ha ritenuto opportuno dichiarare conclusa la stagione sportiva per ogni attività organizzata dai Comitati Regionali.

“Sono perfettamente d’accordo con la decisione presa dalla FIP – ha dichiarato il Presidente del Cava Basket, Emilio Maddalo – perché in una situazione di emergenza mondiale non si poteva fare altrimenti.

Si conclude così per il Cava Basket una stagione fatta di alti e bassi, per lasciare spazio ad una sfida che ci vede tutti uniti per combattere un nemico comune.

Sono fiducioso che proprio come in una squadra di basket, se ognuno svolgerà il suo compito e farà la sua parte, porteremo a casa la vittoria più bella. Restiamo a casa e aiutiamo gli operatori sanitari che si impegnano per noi a rischio delle loro stesse vite”.