Le misure rigorose e restrittive applicate per il contenimento della pandemia da coronavirus hanno recato non pochi danni all’economia del Paese. Serrande abbassate, uffici chiusi, ogni tipo di indotto spento. I supermercati restano tra le poche attività con il permesso di stare aperte, però tanta gente non ha abbastanza soldi per fare la spesa.

“Garantiamo il pane“, con questo slogan il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca annuncia l’intento di definire una piattaforma, un programma di aiuti da sottoporre da subito, entro martedì, al Governo nazionale.







“È necessario oggi, un impegno unitario di tutte le componenti politiche e sociali. È prezioso il contributo di proposte e di idee che possono arrivarci da tutti”, spiega il Governatore. Poi prosegue il discorso con un appello: “Sollecitiamo tutti i gruppi politici, le organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali, le Camere di Commercio, le Fondazioni e le istituzioni bancarie, le istituzioni locali, il volontariato, le organizzazioni religiose, a far pervenire entro la mattinata di lunedì agli Assessorati competenti, o all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, o alla Unità di Crisi regionale, documenti brevi e sintetici, con proprie proposte, in modo da sottoporli agli uffici per una verifica di operatività”.







Di conseguenza, è stato inviato il mandato agli assessorati al Bilancio e allo Sviluppo di individuare ogni iniziativa possibile per la sburocratizzazione radicale di ogni iter amministrativo e per fare arrivare da subito, le risorse ai soggetti beneficiari. Data direttiva anche agli uffici finanziari di fare uno sforzo per individuare, nelle pieghe del bilancio, tutte le risorse liberabili, fino all’ultimo euro, per impegnarle in tempi immediati. Per quanto riguarda i responsabili della Programmazione Unitaria, è stato chiesto loro di definire proposte operative innovative per la gestione rapida dei fondi europei e per l’utilizzo immediato delle risorse contenute nel Piano per il Sud e nel Piano per la Campania.

Emanuela Francini