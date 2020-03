Al via Castellammare Digitale, la pagina Facebook con video tematici per affinare le proprie capacità e risolvere i problemi di ogni giorno

“Il tempo passato in casa a causa dell’emergenza coronavirus non deve essere sprecato. Impariamo cose nuove, alleggerendo le nostre giornate e rispettando le regole per

contrastare insieme il contagio”, così l’amministrazione Cimmino da il via a “Castellammare digitale”, una pagina Facebook istituzionale (https://

www.facebook.com/castellammaredigitale/) che ospiterà i contributi di quanti vorranno mettere a disposizione della collettività le proprie competenze e abilità con video tematici. Un’iniziativa che nasce dall’esigenza dei vari cittadini di trovare un punto di incontro e di condivisione telematico, così da poter manifestare la propria solidarietà e poter affinare le proprie capacità, partendo proprio da quelle lunguististiche. È stata proprio l’assessore alla Scuola Diana Carosella ad inaugurare la pagina con una videolezione d’inglese.









Chiunque vuole mettersi in gioco, per le proprie competenze, può inviare un video di max 10 minuti accompagnato da una breve scheda tecnica di presentazione e

provvederemo a metterlo in Rete. I video potranno essere inviati con un messaggio privato alla pagina oppure via mail agli indirizzi francesco.ferrigno@comunestabia.it e

mauro.deriso@comunestabia.it.

Un’occasione unica per scoprirne di più su cinema, arte, letteratura, musica, pittura, disegno, lingue e chi più ne ha più ne metta! E, soprattutto, per imparare ad affrontare quei piccoli problemi che fino a ieri sarebbero stati risolti con la chiamata di un tecnico, di un docente, di un professionista del settore.