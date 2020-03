Coronavirus, alla gara di solidarietà partecipa anche “Mister Coffee”

E’ una gara di solidarietà senza precedenti quella che si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale in soccorso di chi combatte in prima linea contro il famigerato “nemico invisibile”. E’ una gara disenza precedenti quella che si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale in soccorso di chi combatte in prima linea contro il famigerato “”.

Ma come si sa, in quanto a solidarietà e a senso della comunità, il cuore dei napoletani non è secondo a nessuno. Lo dimostra concretamente il caso a Caivano della società “Mister Coffee” di Pasquale Bozzetti, società che da un decennio opera sull’intero territorio nazionale nella vendita di caffè in cialde e capsule, che ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai medici del Cotugno impegnati nella lotta contro il CoVid-19 donando al reparto alcune macchinette e diverse confezioni di caffè della sua azienda.

“Sono Felice – afferma Pasquale Bozzetti – di poter fare qualcosa per questi nostri eroi, da tempo in trincea per riuscire a vincere una battaglia che stiamo combattendo certamente ad armi impari”.

Il titolare del noto marchio, con il suo gesto, ha così dato vita ad una scia di piccole donazioni di materiale alimentare da parte di altri imprenditori della zona. Una semplice quanto chiara dimostrazione che anche un piccolo gesto, apparentemente non determinante, più trasformarsi in una catena importante di solidarietà, capace di fare davvero la differenza.