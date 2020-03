Da pochi minuti l’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato il numero sei nuovi contagiati in seguito ai tamponi analizzati oggi. Nel conteggio totale salito a 2067 si sono aggiunti i 122 positivi odierni. Per i dettagli sono pervenuti i seguenti dati:







– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 27 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 153 tamponi di cui 13 positivi;

– Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 58 tamponi di cui 7 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 8 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 44 tamponi di cui 4 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 393 tamponi di cui 62 positivi

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi di cui 3 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 20 tamponi di cui 7 positivi

I tamponi effettuati oggi sono ancora in numero al di sotto di quanto annunciato da alcuni giorni dal governatore campano Vincenzo De Luca, che parlava di 2mila giornalieri. In effetti quelli eseguiti oggi sono solo 1.251, ad oggi il totale complessivo dei test effettuati in Campania è di 14.162.