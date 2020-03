Durante una delle conferenze “Ted Talk” gestite dalla “Sapling Foundation”, il fondatore della Microsoft Corporation fece un discorso, che oggi sembra tanto essere una preveggenza sugli accadimenti dell’attuale pandemia globale.

Era il 2015 quando Bill Gates anticipo’ al mondo che un virus letale sarebbe potuto diventare non solo la causa della morte di “milioni di persone”, ma anche della perdita finanziaria di “tremila miliardi nel mondo”.

Non missili ma microbi

Nello studio del “Ted”, il papà della Microsoft fa ingresso trasportando un grande barile di latta appoggiato ad un carrello, ed esordisce così: “quando ero ragazzo il disastro di cui ci si preoccupava di più era la guerra nucleare“.

Il filantropo si volta all’indietro, ed indicando il grande oggetto sul palco aggiunge: “ecco perché avevamo tutti un barile come questo in cantina, pieno di lattine di cibo e acqua.

Oggi il più grande rischio di catastrofe globale…se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nei prossimi decenni é più probabile che sia un virus altamente contagioso, piuttosto che una guerra. Non missili ma microbi”.

Si pone l’accento sul fatto di aver investito cifre enormi in deterrenti nucleari, ma di aver trascurato la costruzione di un sistema che possa fermare un’epidemia.

Bill Gates dirà: “Non siamo pronti per la prossima epidemia”.

Al Ted Talk si affronta anche un altro tema determinante e si sottolinea che una grande epidemia richiede centinaia di migliaia di operatori sanitari specializzati.

“Vediamo l’Ebola…l’ho seguito attentamente attraverso gli strumenti di analisi dei casi che usiamo per monitorare l’eradicazione della polio. Il problema non era che il sistema non funzionava, il problema era la totale assenza di un sistema…

Non avevamo un gruppo di epidemiologi pronti a partire…che avrebbero controllato il tipo di malattia ed il livello di diffusione”.

Poi si specifica che i rapporti dei casi di Ebola arrivarono direttamente dai giornali, che furono messi online con molto ritardo e che erano imprecisi.

La Bill & Melinda Gates foundation ha collaborato poi (nell’ottobre 2019) all’organizzazione dell’Event 201, dove si sono affrontate proprio le tematiche che furono descritte nel 2015.

All’interno di questo altro evento, ospitato dal “Johns Hopkins Center for Health Security”, in collaborazione con il “World Economic Forum” e la “Bill & Melinda Gates Foundation”, l’obiettivo era proprio quello di mettere in risalto la necessità di una cooperazione globale tra gli attori pubblici e privati, al fine di contrastare gli impatti economici e sociali delle gravi pandemie.

Andrea Ippolito