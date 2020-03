Sono numerosi gli investitori che sono tentati di affidarsi a Bitcoin Era, in virtù delle promesse di lauti guadagni che provengono dagli sviluppatori di questa piattaforma, ma che hanno paura di ritrovarsi alle prese con una truffa. Per questo vale la pena di fare un po’ di chiarezza e di capire se sia davvero una mossa intelligente quella di ricorrere a tale sistema: a tal proposito può essere utile anche leggere la guida che si può trovare cliccando su https://forza-trading.com/trading-automatico/bitcoin-era .

Cos’è e a che cosa serve Bitcoin Era

Bitcoin Era si presenta come uno di quei sistemi che, per mezzo del trading di bitcoin, permettono di ottenere guadagni facili. Il problema è che se fosse davvero così semplice diventare ricchi tutti farebbero ricorso a questo strumento: ecco perché di fronte a promesse tanto allettanti si dovrebbe già iniziare a sentire puzza di bruciato. Le persone che hanno provato Bitcoin Era, però, sono rimaste deluse: non solo non hanno guadagnato, ma hanno finito per perdere tutto il denaro che avevano investito e depositato. Il dramma è che tali somme, una volta versate, non possono più essere recuperate: pare che alle spalle di Bitcoin Era vi siano hacker criminali che spostano le somme versate su conti bancari operativi in paradisi fiscali nei confronti dei quali le autorità italiane e la magistratura del nostro Paese non hanno potere.

Come si guadagna con i bitcoin

Il fatto che Bitcoin Era abbia tutte le caratteristiche di un sistema truffaldino non implica che guadagnare con i bitcoin sia di per sé impossibile: semplicemente lo si può fare ma in altro modo. Il consiglio che proviene da più parti è quello di evitare di registrarsi a Bitcoin Era, perché anche solo fornire i propri dati potrebbe essere una fonte di rischio. Insomma, non ha senso lasciare il proprio numero di telefono o il proprio indirizzo di posta elettronica a soggetti che operano nella più totale illegalità.

Non ci sono guadagni facili

Guadagnare grazie ai bitcoin è possibile, ma certo non facile: ed è questo il motivo per il quale è opportuno stare alla larga da tutti quei metodi che promettono di arricchirsi, magari senza fare fatica. Le piattaforme di investimento migliori sono quelle che permettono di acquistare bitcoin, in modo da ottenere un guadagno grazie all’incremento del prezzo, ma anche di vendere bitcoin allo scoperto, in modo da ottenere un guadagno grazie al calo del prezzo.

Cosa sono le vendite allo scoperto

Le vendite allo scoperto sono quelle operazioni di carattere speculativo che permettono agli investitori di guadagnare nel momento in cui un titolo finanziario – non solo i bitcoin, dunque – vede il proprio prezzo ridursi. D’altro canto non si può certo sperare che le quotazioni dei bitcoin salgano all’infinito, e una dimostrazione in tal senso si è avuta nel 2018, quando si è verificato un tracollo dopo i picchi del 2017. Nel 2019, poi, il prezzo è tornato a crescere. Insomma, le oscillazioni sono evidenti, e i bravi investitori sono quelli che riescono a guadagnare sia quando le quotazioni salgono che quando si verifica una perdita di prezzo.

Bitcoin Era non è legale

In conclusione, è utile ribadire che Bitcoin Era è un sistema che non ha niente di legale. Nel caso in cui si decida di effettuare un investimento sui bitcoin, invece, conviene affidarsi a piattaforme regolamentate, che garantiscano i più alti standard di sicurezza e il massimo dell’affidabilità. Tali piattaforme ovviamente non assicurano guadagni concreti, ma danno la certezza di poter operare in un contesto trasparente e chiaro, disciplinato dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia.