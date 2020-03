Sale a 19 il numero dei cittadini di Castellammare di Stabia positivi al coronavirus. L’Asl ha comunicato che un 57enne, attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare, è risultato positivo all’esito del tampone che era stato effettuato nei giorni scorsi.

Al momento sono 15 i contagiati tuttora positivi, 3 dei quali ricoverati in ospedale, mentre 3 sono i cittadini deceduti. La prima contagiata, intanto, perfettamente guarita, è rientrata a casa dopo aver vinto la sua battaglia con il virus. “Un bel segnale – ha dichiarato il sindaco Cimmino – per tutti quelli che oggi lottano contro questo nemico invisibile, a cui auguro di riuscire a guarire in fretta e tornare presto in piena forma”.

Nella serata di ieri, inoltre, l’Asl ha reso noto il decesso di un paziente dell’ospedale San Leonardo, un cittadino stabiese di 45 anni che si era autodenunciato in quanto proveniente da altra Regione e che era in attesa di sottoporsi al tampone per Covid-19.

“Una notizia che – aggiunge il primo cittadino – mi addolora e mi rattrista. Sono vicino ai suoi cari, a cui rivolgo le mie condoglianze e un abbraccio virtuale in questo momento così difficile”.

In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, infine, restano 143 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.