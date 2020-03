Ancora una volta ne dà il doloroso annuncio il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, in diretta dal suo profilo Facebook . Dopo il raccoglimento che ha stretto in un abbraccio virtuale tutta Italia in memoria delle vittime del Cornavirus e per sostenere le famiglie così duramente colpite, il primo cittadino aversano ha aggiornato i suoi concittadini comunicando l’avvenuta scomparsa di un anziano 76enne, il decimo caso accertato di Coronavirus.







Al dolore e alla tristezza che ha portato con sé la notizia, si aggiunge quello di dover constatare un nuovo caso positivo in città. Si tratta di una familiare convivente del primo deceduto. La donna, al momento sta bene ed è seguita dal medico curante e dal Team Covi-19. Con grande senso di responsabilità e rispetto per tutta la comunità aversana, la famiglia , ora chiusa nel suo dolore, è rimasta sin da subito in isolamento evitando ogni eventuale contatto.

Il sindaco ha poi fatto il punto della situazione. Ad Aversa risultano 106 tamponi negativi, 11 con esito positivo, 19 ancora in attesa, due guariti e purtroppo due deceduti.