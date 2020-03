E’ stato comunicato oggi, poco prima delle 13.00 del 31 marzo e la splendida isola adagiata nel Golfo di Napoli scopre, purtroppo il dolore per la perdita di uno dei suoi abitanti.







Due i pazienti ricoverati nel reparto appositamente predisposto presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed intubati ed in gravi condizioni. Per uno di loro, un anziano 70enne, non c’è stato scampo, causa anche le sue patologie pregresse.







Gli 8 familiari dell’uomo si trovano attualmente in isolamento, sette le persone che permangono ricoverati in terapia sub intensiva, due invece i dichiarati guariti e in procinto di lasciare la struttura ospedaliera.