Uno dei pochi punti positivo della stagione 2019/2020 del Napoli è senza dubbio Giovanni Di Lorenzo. Il terzino, arrivato la scorsa estate dall’Empoli per 7 milioni, si è fatto notare per la sue ottime prestazioni sulla fascia destra e non ha sfigurato anche quando è stato impegnato da Gattuso come centrale in sostituzione degli infortunati Koulibaly e Maksimovic.

Le qualità dell’italiano non hanno lasciato indifferenti nemmeno gli scout d’Oltremanica. Infatti il Manchester United ha effettuato un sondaggio con la società azzurra e con l’agente del calciatore per provare ad acquistarlo per il prossimo campionato.

Appare comunque difficile che il Napoli si possa privare di un elemento fondamentale della rosa dopo un solo anno. Il mercato inoltre attualmente non propone molti esterni difensivi destri di qualità uguale o superiore a Di Lorenzo. E poiché nel prossimo mercato ci saranno con tutta probabilità altre cessioni importanti, la dirigenza eviterà di eccedere con le cessioni.

Dovrebbe arrivare un’offerta davvero importante e irrinunciabile per far cambiare idea al presidente De Laurentiis riguardo Di Lorenzo.

Salvatore Emmanuele Palumbo