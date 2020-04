Torre Annunziata, sale a 4 il totale dei contagi. Al via “e-CUPT”, la nuova app dell’Asl

No stop per i controlli delle forze dell’ordine per il controllo del territorio. Sono stati fermati 797 soggetti, dei quali 18 denunciati

Non si frena il decorso del coronavirus (Covid-19) nel comune di Torre Annunziata. Nelle prime ore di stamattina è stata verificata la presenza di un altro caso di contagio in città. Sale a 4 il totale dei cittadini positivi: tre di essi sono ospedalizzati, mentre il quarto, il signor Ciro Onesto, è deceduto lo scorso 23 marzo.

No stop per i controlli delle forze dell’ordine per il controllo del territorio. Sono stati fermati 797 soggetti, dei quali 18 denunciati per non aver fornito una valida motivazione nell’autocertificazione per essersi mossi dalla propria abitazione. Ammonta a 29 il numero delle attività commerciali controllate, mentre le persone attualmente in autoisolamento sono 55.

“I numeri della nostra città sono ancora molto contenuti ed è proprio per tale ragione che bisogna proseguire su questa strada”, spiega il sindaco Vincenzo Ascione in merito alle misure stringenti e ai controlli tempestivi adoperati, finalizzati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus.“E’ fondamentale non abbassare la guardia: restate a casa e uscite quando è veramente indispensabile. Se continueremo a comportarci in maniera responsabile, usciremo molto presto da questo incubo”, conclude Ascione.

Per quanto riguarda i cittadini che avvertono sintomi sospetti, ora possono usufruire di una novità. Si tratta di “e-CUPT”, la nuova app dell’Asl Napoli 3 Sud che offre ai pazienti un sistema per prenotare, direttamente dal proprio smartphone o dal PC, una visita ambulatoriale per accedere velocemente ai servizi del Centro Unico di Prenotazione. L’App permette di usufruire in modo semplice di tutte le operazioni del CUP aziendale quali: prenotazione di visite e prestazioni specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale, consultazione delle disponibilità, cancellazione appuntamenti. Per utilizzarla, basta appellarsi alla seguente email ced.cup@aslnapoli3sud.it o ai numeri di telefono 081.872.98.21, 081.872.90.67 e 081.872.95.27.

Sicuramente un’iniziativa che accelera e i tempi e che tutela i richiedenti: evita di farli uscire di casa, esponendo a rischio sia la loro salute, sia quella della cittadinanza tutta. Non accodarsi agli sportelli significa anche ridurre il rischio di esposizione al contagio.

