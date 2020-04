Castellammare, al via la raccolta fondi per beni di prima necessità

Al via la raccolta fondi per beni di prima necessità nel comune di Castellammare di Stabia. Sono stati vari i cittadini che, negli ultimi giorni, si sono rivolti al sindaco Gaetano Cimmino per sapere come poter offrire il proprio contributo per aiutare le famiglie al momento più indigenti e per acquistare il materiale sanitario per il personale ospedaliero. “Persone dal grande cuore”, si complimenta Cimmino, poi da l’annuncio: “Ho deciso di istituire una raccolta fondi, aprendo un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19, rivolto a tutti coloro che vorranno contribuire anche con un piccolo gesto alla gestione di questa emergenza”.

Le donazioni saranno destinate all’approvvigionamento di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità per gli stabiesi che oggi affrontano un disagio economico e all’acquisto di presidi sanitari fondamentali per la tutela dei medici, degli infermieri e di tutto il personale dell’ospedale San Leonardo, che oggi si batte in prima linea, senza stop, per salvare vite umane e per contenere il virus.

Le coordinate del conto corrente sono:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

Ogni giorno il denaro raccolto per le donazioni attraverso il conto corrente sarà aggiornato sulle pagine social istituzionali, affinché tutta la cittadinanza e tutti i donatori possano visualizzarlo.

Emanuela Francini