In tre giorni 150 tamponi, questo il risultato ottenuto al “Casello tampone”, il nuovo servizio istituito dall’Asl Napoli 2 Nord.

I pazienti contattati dall’Asl Napoli 2 Nord, e quindi previa prenotazione, arrivano in macchina, nel piazzale loro indicato, si mettono in fila e senza scendere dalla propria auto, 2 medici e 4 infermieri provvedono a prelevare il materiale biologico necessario per poter effettuare il tampone. Il tutto dura all’incirca 5 minuti a fronte delle 3 ore necessarie per la realizzazione di un tampone a domicilio.







L’Asl napoletana, si è mossa sulla scia di una procedura già adottata in alcune regioni italiane del Nord e sull’esempio della Germania, mettendo in campo un servizio celere che non intende sostituire né offrire un’alternativa a quello effettuato dalle ambulanze del 118, ma solo integrarlo per un’azione congiunta più incisiva.

Come tutti gli ospedali presenti sul territorio campano, anche le Asl sono in continua fase di rimodulazione e riorganizzazione in quanto occorre disporre nuove azioni e nuove modalità di verifica e controllo, poiché la lotta al Coronavirus non si allenti, anzi, forse questo è il momento per intensificarla e renderla più efficace. Una continua corsa contro il tempo e maggiori saranno le risorse predisposte, maggiore sarà la possibilità di mappare con rapidità i soggetti risultati positivi o quelli sospetti. Sono questi i giorni in cui tutto muta con il mutare della situazione contingente e si rende necessario avere una visione più ampia della propagazione del Covid-19.







L’Azienda sanitaria napoletana si era già adoperata in tal senso potenziando il servizio per l’effettuazione dei tamponi a domicilio con ulteriori 3 ambulanze, ma era stato chiaro sin dall’inizio che si trattava solo di una soluzione momentanea, attuata per fronteggiare l’emergenza che si stava verificando.

Con l’avvio della postazione mobile, parte una nuova controffensiva al Covid-19, grazie alla quale si potranno intensificare i controlli: “Si tratta di una procedura estremamente veloce – dichiara Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord – molto sicura e che aumenta il numero dei tamponi effettuabili e riduce l’impiego dei di DPI.”







Attualmente il Casello Tampone è stato allestito presso l’Ospedale di Giugliano ed avendo appurato le potenzialità di questa modalità operativa, a breve verrà raddoppia la postazione e si provvederà ad installare una nuova postazione in un piazzale adiacente l’ospedale di Pozzuoli.

Al fine di prevenire eventuali disordini la Polizia di Stato ha disposto un proprio presidio laddove opererà l’ambulatorio mobile, e vigilerà per l’intera durata delle attività, intervenendo in caso di necessità.

Mimmo Lucci