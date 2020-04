A partire da domani, giovedì 2 aprile, sarà possibile presentare domanda per beneficiare dei buoni spesa messi a disposizione dal governo ai Comuni, quale contributo per sostenere le famiglie in emergenza economica a causa del coronavirus.

Tre le modalità di presentazione delle autocertificazioni.

Sul sito del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it è possibile scaricare il documento, compilarlo ed inviarlo via mail, insieme ad una copia di un documento di identità, all’indirizzo servizisociali@comune.sorrento.na.it









In alternativa é possibile compilare a casa e poi consegnare a mano la domanda, nei giorni 2, 3, 4 e 6 aprile, dalle ore 9 alle 12, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sorrento, in piazza Sant’Antonino 1. In questo caso si raccomanda di portare con sé, oltre ad una copia di un documento di identità, anche mascherine di protezione, e di rispettare le distanze di sicurezza all’esterno e all’interno dei locali.