Boscoreale, nella notte un incendio in Piazza Vargas – VIDEO

Un brusco risveglio per Boscoreale, l'incendio sarebbe divampato in mattinata. Il fuoco a seguito di un cortocircuito

In epoca di coronavirus con tutti gli esercizi chiusi, per primi i bar, capita che a piazza Vargas vada in fiamme uno dei bar storici della cittadina vesuviana. Le fiamme hanno avvolto “Il vero caffè” più noto a Boscoreale come “Zio Bruno”.

Le fiamme e soprattutto un denso fumo nero hanno fatto si che fossero subito allertati i Vigili del Fuoco che accorsi con due autopompe hanno avuto la meglio sulle fiamme.

Un brusco risveglio per Boscoreale, l’incendio sarebbe divampato in mattinata. Fortunatamente l’appartamento sopra l’esercizio commerciale risulta al momento sfitto. Il fumo e le fiamme avrebbero potuto causare danni ben più gravi.

Sul posto anche i Carabinieri la cui caserma dista, del resto, poche decine di metri dal luogo dell’incendio. Fonti ufficiali rivelano che le fiamme si siano sprigionate a seguito di un cortocircuito.