L’avvocato Pisani é noto per aver difeso nella sua battaglia contro il fisco Diego Armando Maradona, é fondatore del Movimento “Noi Consumatori”, ed ha vinto oltre cinquecento cause contro Equitalia. Interviene a nome dei “napoletani inspiegabilmente e gratuitamente offesi per ragioni estranee alla realtà ed alla loro condotta“, aggiunge anche che “le espressioni offensive ‘ma’ e ‘anche’, nonché gli ulteriori attacchi ai napoletani…non passeranno in cavalleria“.







Sembra che la frase che ha destato non poche polemiche, commenti e critiche, sia sui social che su altri portali, sia stata proprio quella con la quale il giornalista Mentana ha lanciato il post del’articolo sull’ospedale Cotugno: “A Napoli c’é anche un’eccellenza“.

Mentre aprendo l’articolo di Open troviamo il titolo: “Ma a Napoli c’è anche un’eccellenza nella lotta contro il Coronavirus: il Cotugno”.

All’interno del testo viene riportato un sunto del servizio di “sky news”, che parla di “rigide misure di sicurezza“, di “attenzione al dettaglio, preparazione ed equipaggiamento” spiegando perché “al Cotugno di Napoli nessun sanitario è stato contagiato” dal Sars-Cov-2.

Enrico Mentana comunque ha anche risposto ai tanti commenti dicendo: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un anche, imparate l’italiano. Amo Napoli più di voi evidentemente“.









La comunicazione dell’Avv. Pisani a “istituzioni24.it“

“Questa gente che anche in momenti come così gravi diffonde offese gratuite e livore ingiustificato sarà chiamata in giudizio per spiegare la propria irrequietudine e rispondere alle richieste risarcitorie di utenti e cittadini stanchi vedersi offesi e disinformati.

Dovranno scomodarsi dalle loro poltrone, chiamare e pagare un avvocato e poi eccepire vili scuse e pretesti per giustificarsi rispetto alle giuste accuse dei tali condotte, purtroppo, non hanno neanche il coraggio di ammettere un errore e chiedere scusa.

Le espressioni offensive ‘ma’ e ‘anche, nonché gli ulteriori attacchi ai napoletani…non passeranno in cavalleria.

Mentana…sarà trattato come per legge ed anche citato in giudizio civile in solido con i responsabili della diffusione ed amplificazione delle sue iniziative e dovrà usare una lingua convincente e commuovente per giustificarsi e difendersi dopo le numerose proteste di telespettatori che chiedono giustizia.









Sarà chiamato in giudizio per l’accertamento delle responsabilità e per pagare i danni d’immagine e buon nome ai napoletani inspiegabilmente e gratuitamente offesi per ragioni estranee alla realtà ed alla loro condotta da esempio a chi lo denigra senza motivo.

Intanto il signor Mentana farebbe bene a chieder subito scusa ai lettori ed ai napoletani tutti, visto che il suo ruolo di addetto all’informazione richiede altro stile.

Tale giornalista, con le sue ormai tipiche cadute di stile e le sue illegittime accuse a Napoli e alle isole del golfo palesemente discriminatorie, pur di spostare l’attenzione del pubblico, prendendosi anche la responsabilità di fare disinformazione, di fatto si è auto accusato e denunciato da solo conquistandosi il suo degno posto accanto a soggetti come Giuseppe Cruciani e Giampiero Mughini, altri noti presentatori/opinionisti che dispensano gratuitamente odio e invidia contro Napoli nei loro show televisivi.

Il Mentana…con offese gratuite e discriminazioni, ha denigrato Napoli nel momento in cui avrebbe dovuto sottolineare quanto di buono si stia facendo in città per evitare catastrofi. Così il giornalista è riuscito nel suo intento di far parlare di sé, alimentando falsa informazione. Ma certo non può pensare di aver fatto una bella figura. Eppure bastava chiudere scusa”.