Edinson Cavani e il Napoli. Una storia interrotta sette anni fa ma mai realmente finita. Da almeno un paio di estati il sogno dei tifosi è quello di riabbracciare il suo goleador e rivivere i fasti di un tempo. Ora che il calcio è forzatamente fermo e si parla soprattutto di potenziali obiettivi, rispunta proprio il nome di Cavani per l’attacco azzurro.

Ormai la permanenza dell’attaccante al Paris Saint Germain appare sempre più remota. I francesi, con Mbappè, Neymar, il possibile riscatto di Icardi e un potenziale nuovo colpo, sembrano non offrire più spazio al numero 9. Walter Guglielmone, fratello e agente di Cavani, ha parlato del futuro del suo assistito, riaccendendo le speranze del popolo partenopeo.









“Edi al Napoli? Sinceramente tutto può essere, molti sono i club interessati a lui. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro, ma tutto può essere”. Queste le parole di Guglielmone, che ha aggiunto che è forte l’interesse del Boca Juniors, del Flamengo, del Palmeiras e dell’Internacional.







Le dichiarazioni lasciano quindi una porta aperta al ritorno in Italia del Matador, ma d’altro canto ci sono le molte incognite dell’operazione. Già due stagioni fa, quando anche il giocatore aveva espresso la sua volontà di rimettere piede a Napoli, il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che l’ingaggio era troppo elevato per le casse azzurre. Lo stipendio annuo è sui 10 milioni ed è certo che è impossibile per la società sobbarcarsi una spesa di tale entità. Se a ciò aggiungiamo i 33 anni d’età di Cavani, con la politica societaria di centellinare gli acquisti over 30, ecco che appare ancora più complicato che l’affare vada in porto.

Salvatore Emmanuele Palumbo