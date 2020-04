Nuovi casi di coronavirus a Sorrento e Vico Equense

Altri quattro nuovi casi di positività al coronavirus (Covid-19) nel comune di Sorrento. I soggetti in questione, dopo aver avvertito sintomi sospetti, sono stati sottoposti al tampone che ha dato esito positivo. Tre dei malati erano già in isolamento, mentre una quarta persona è stata posta in quarantena. Le loro condizioni sono al momento stabili e non destano preoccupazioni.

Il bilancio di sorrentini contagiati dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia giunge a quota 11.

“A loro, ai quali va tutta la solidarietà della nostra collettività, e soprattutto alle loro famiglie, ricordo che è disponibile il servizio di spesa a domicilio, telefonando allo 0818074433, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, ed un sostegno psicologico, attraverso il numero verde 800936630, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20″ così il primo cittadino Giuseppe Cuomo.

Brutte notizie anche per la città di Vico Equense: registrato il secondo caso di positività al virus. Ne da la conferma nelle ultime ore il sindaco Andrea Buonocore. Il paziente, attualmente ricoverato, sarà trasferito a breve. La sua situazione, al momento, non è grave. “Rinnovo l’invito ad attenersi rigorosamente ai Decreti e alle ordinanze in vigore. Ci apprestiamo – dichiara Buonocore – a vivere giorni particolari nei quali non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”.

Sebbene il numero di contagi è contenuto, è previsto un aumento per i giorni a venire, data la previsione del picco in Campania nell’imminente settimana di aprile. Sono momenti in cui bisogna stringere i denti sia per i cittadini che per il personale ospedaliero.

Per quanto riguarda il nosocomio vicano “De Luca e Rossano”, sono previsti alloggi per il personale sanitario che non può tornare a casa. L’Asl Napoli 3-Sud ha, poi, avviato i test rapidi per il Covid-19 sul personale sanitario impiegato negli ospedali di Vico Equense e Sorrento. Un’operazione di screening che si è resa necessaria per valutare al meglio le condizioni del personale che quotidianamente accoglie i casi sospetti.