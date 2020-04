San Leonardo, continua “l’operazione verità”, mentre 4 infermieri risultano positivi

Ancora oggi, nonostante le richieste inoltrate e i numerosi solleciti per fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’ospedale, non ci sono ancora giunte risposte ufficiali

“La favola dell’ospedale perduto” di cui abbiamo già scritto è, purtroppo, una realtà pericolosa e deprecabile. Arrivati gli esiti dei tamponi per Covid-19 sugli operatori dell’ospedale San Leonardo, 4 infermieri sono positivi. Lo conferma in serata L’Asl Na3 Sud. “I nostri sospetti erano fondati. L’operazione verità andrà avanti. – spiega adirato il sindaco Cimmino – nei giorni scorsi ho presentato un esposto in Procura allo scopo unico di salvaguardare i miei cittadini da eventuali comportamenti lesivi da parte dell’azienda sanitaria locale”.







Ancora oggi, nonostante le richieste inoltrate e i numerosi solleciti per fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’ospedale, non ci sono ancora giunte risposte ufficiali. “Pretendiamo chiarezza, esigiamo i nomi dei responsabili di questa situazione inaccettabile”, conclude Cimmino in merito ad un pericoloso circolo vizioso che mette in gioco la salute dei medici, degli infermieri, di tutto il personale sanitario dell’ospedale, dei pazienti e della cittadinanza tutta. In questa fase di picco, sarà difficile contenere il virus se oltre all’aumento previsto dei conteggi si aggiunge l’ammalarsi e la carenza di personale medico.

Stabile invece la situazione relativa a nuovi contagi a Castellammare. Nessuna comunicazione è pervenuta dall’Asl e dalla Protezione Civile della Regione Campania nelle ultime 24 ore. Restano 21, quindi, i cittadini contagiati: 16 tuttora positivi, 3 deceduti, 2 guariti. Sono 132, infine, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Sul fronte delle verifiche in città per la prevenzione al contagio, la polizia municipale ha controllato oggi 199 persone munite di autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa e ha denunciato un cittadino.

