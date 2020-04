Giornata tragica per Torre del Greco quella appena trascorsa. Dopo il decesso, presso l’ospedale di Caserta di una ex insegnante di 69 anni, in serata la notizia di altri due decessi, due persone risultate positive nei giorni scorsi e arresisi al virus, un 82enne e un 50enne.

Con questi ultimi tre, salgono a 13 le vittime del virus nella Città del corallo, mentre si registrano altri sei nuovi casi di positività come comunicato dall’Unità di Crisi regionale.







Il numero dei positivi a Torre del Greco è preoccupante. Ad oggi conta ben 55 contagiati di cui 16 ricoverati in ospedale e 39 in isolamento domiciliare.

Il sindaco Giovanni Palomba ha chiesto la collaborazione da parte di tutti i cittadini al fine di combattere la diffusione dell’epidemia e invita tutti a restare nelle proprie case.