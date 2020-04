Arrivata in serata l’esito di altri 17 tamponi, da cui risultano 2 cittadini di Castellammare di Stabia positivi al coronavirus. Si tratta di due coniugi, una donna di 71 anni e un uomo di 78 anni, che erano stati sottoposti a tampone a seguito dei sintomi febbrili che avevano manifestato di recente.







Entrambi sono attualmente in isolamento domiciliare insieme al resto del nucleo familiare.

Il bilancio ammonta a 28 i cittadini contagiati dal Covid-19 tra cui 9 operatori sanitari,

20 tuttora positivi, 5 deceduti e 3 guariti, mentre restano 108 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come pazienti positivi al virus, casi sospetti o cittadini venuti a contatto con altri pazienti positivi o sospetti.







Il grande cuore dei cittadini stabiesi continua a contribuire e mostrare solidarietà alla persone più bisognose e in difficoltà in questo momento di emergenza.

Il comune di Castellammare intanto continua ricevere le offerte per i cittadini in difficoltà al conto aperto per l’operazione solidarietò.

Le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX